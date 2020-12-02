«Красная Армия освободила выживших в Освенциме 76 лет назад. Мы чтим память со смирением». Немецкий футбольный союз о Холокосте

почтил память жертв Холокоста.

«Сегодня 76 лет с того дня, когда выжившие в концлагере Освенцим были освобождены Красной Армией.

Мы со смирением и уважением чтим память жертв, помним о выживших и их семьях.

«БОЛЬШЕ НИКОГДА» – этот наказ остается обязательством для каждого из нас», – сказано в сообщении от лица организации.

27 января – международный день памяти жертв Холокоста. Он установлен Генассамблеей ООН в 2005 году. Дата выбрана потому, что 27 января 1945 года советские войска освободили узников концентрационного лагеря Аушвиц около Освенцима.