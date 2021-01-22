Клопп об отставке Лэмпарда: «Абрамович не самый терпеливый человек в мире. Жестоко принимать это решение так рано»

Главный тренер высказался об увольнении из «Челси».

«Я не буду давать Тухелю публичных советов. В них нет необходимости.

Лэмпард потерял работу. Должен сказать, что это трудный момент. По моему мнению, «Челси» проделал великолепную работу на трансферном рынке, команде нужно было время. Это нормально. Принимать такое решение столь рано – это жестоко.

Мистер Абрамович дает шансы, но это не самый терпеливый человек в мире. Я сочувствую Фрэнку, ведь это его клуб.

Тухель – отличный тренер, я очень его уважаю. Этот состав «Челси» – настоящий подарок, да? Почти уверен, что Томас так и думает. Они будут в порядке.

Сколько тренеров поменял «Челси» за последние 10 лет? Или ты успешен, или уволен. Такова их мантра, с этим ничего не поделать. Мне повезло с клубами, в которые я попадал.

У Фрэнка все будет в порядке. Решения в «Челси» принимают люди не из мира футбола. Футбольные люди увидели бы в той игре, что показывал «Челси» в прошлом сезоне, четкий план. Фрэнк, может, и не хотел бы такое слышать, но для молодого тренера у него получилось сделать много хорошего. Скоро он вернется, если захочет. Он получит больше времени», – сказал Клопп.

Тухель официально в «Челси». А вот как уволили Лэмпарда: напряжение с Грановской, ярость Абрамовича, недостаток общения с игроками