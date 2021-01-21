Гиггз о Бруну и Кантона: «Сходство есть, но у Эрика 3 или 4 титула АПЛ и Кубок. Это показатель»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сравнил хавбека манкунианцев Бруну Фернандеша с экс-полузащитником команды Эриком Кантона.

«Конечно, сходство есть – пенальтисты, голы и ассисты, одна позиция.

Результаты команды изменились с тех пор, как Бруну пришел в клуб. Он действительно поднял уровень команды. Однако Эрик выиграл три или четыре чемпионата Англии (4 – прим. Sports.ru) и Кубок Англии (2 – прим. Sports.ru) – это показатель.

Это непросто, потому что [у команды] есть качество, но нет множества трофеев. Как только Бруну добьется этого, тогда можно будет поговорить о нем и таких игроках, как Кантона», – отметил Гиггз для Stadium Astro.

«МЮ» и «Ливерпуль» дали шоу в Кубке: по очереди отыгрывались, дубля Салаха не хватило, Бруну вышел и убил со штрафного

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