🤝 «Фонбет» стал партнером «Реала» и дарит беспроигрышную ставку 1000 рублей

Букмекерская компания «Фонбет» стала беттинг-партнером мадридского «Реала». Стороны объявили о начале сотрудничества на территории России и стран СНГ.

В рамках сотрудничества брендинг «Фонбет» будет использован на домашних матчах «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании. Логотип компании появится на официальном сайте клуба в разделе «Партнеры», а также в клубном приложении.

«Фонбет» готовит для своих клиентов привлекательные акции: розыгрыши эксклюзивных призов от «Реала» и бонусов от компании, повышенные коэффициенты и расширенные росписи на матчи королевского клуба, активности в социальных сетях и другие приятные сюрпризы.

В частности, уже к матчу «Реала» с «Алавесом» в Ла Лиге есть интересное предложение: зарегистрируйтесь с промокодом NEW, получите беспроигрышную ставку 1000 рублей и заряжайте на парней Зидана!