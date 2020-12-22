Игонин об РПЛ: «Зениту» ЛЧ мешала, но теперь ничего не будет отвлекать от поставленных задач»

Бывший капитан «Зенита» высказался о борьбе за чемпионство в .

«Многое будет зависеть от соперников. «Зенит» сейчас по многим параметрам лучше, чем в прошлом году. Во многом мы ожидали, что будет провал в еврокубках. Что касается чемпионата, то тут у не будет проблем.

во многом мешала сине-бело-голубым, но теперь ничего не будет отвлекать от поставленных задач.

«Зенит» имеет самую высокую линию обороны, если говорить о командах, которые выступают в лиге. Это говорит о том, что сейчас команда играет в другой футбол», – сказал Игонин.