Игонин об РПЛ: «Зениту» ЛЧ мешала, но теперь ничего не будет отвлекать от поставленных задач»

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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Многое будет зависеть от соперников. «Зенит» сейчас по многим параметрам лучше, чем в прошлом году. Во многом мы ожидали, что будет провал в еврокубках. Что касается чемпионата, то тут у «Зенита» не будет проблем.

Лига чемпионов во многом мешала сине-бело-голубым, но теперь ничего не будет отвлекать от поставленных задач.

«Зенит» имеет самую высокую линию обороны, если говорить о командах, которые выступают в лиге. Это говорит о том, что сейчас команда играет в другой футбол», – сказал Игонин.

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