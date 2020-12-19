Конте о трансферах «Интера»: «Глагола «хотеть» в этом сезоне не существует. Работаю с теми, кто есть»

Главный тренер подвел итоги выездного матча 17-го тура Серии А с «Ромой» (2:2).

О матче

«Думаю, игра была хорошая, в том числе в первом тайме. Не забывайте, что преследует те же цели, что и мы, отстает от нас лишь на 3 очка и занимает третье место в таблице. Было нелегко сыграть таким образом на этом стадионе.

Видаль травмировался, и его заменил Гальярдини. Лаутаро выложился за 75 минут, и я хотел усилить защиту. Хакими так много бегал, что стал часто терять мяч. Мы провели три игры за неделю, перечисленные футболисты играли постоянно, а у нас были доступные замены [поэтому я выпустил других].

В конце, возможно, мы немного волновались из-за результата. Игрокам было сказано продолжать прессинговать, потому что сидеть глубоко в обороне – идея не лучшая. «Роме» терять было нечего, она пошла вперед. Это естественно.

Мы часто пропускаем из-за слишком высокого прессинга. Мы упустили не одну победу из-за контратак в этом сезоне. С одной стороны, высокий прессинг помогает забивать, с другой – ошибки делают тебя более уязвимым.

К тому же в последних матчах играл один и тот же состав, естественно, что игрокам не хватало сил в последние минуты».

О трансферах

«В этом сезоне глагола «хотеть» не существует. В августе меня проинформировали о стратегии клуба. Мы купили Хакими в апреле – и больше никого.

Стратегия простая: новые игроки не нужны, я работаю с теми, кто есть. У нас есть достоинства и недостатки, но вот такие уж мы. Мне сказали забыть об «Интере» образца прошлого трансферного окна», – сообщил Конте DAZN.