«Интер» проиграл «Сампдории» (1:2), потерпев второе поражение в сезоне Серии А

В 16-м туре чемпионата Италии на выезде уступил «Сампдории» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Интер» пропустил два мяча в первом тайме, во второй половине встречи в составе миланской команды отличился Стефан де Врей.

Это второе поражение «Интера» в сезоне Серии А после проигрыша «Милану» 17 октября.

Команда Антонио Конте с 36 очками осталась на втором месте в чемпионате Италии. «Милан» в случае победы над «Ювентусом» сегодня может оторваться от «нерадзурри» на 4 очка.

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