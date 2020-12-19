«Интер» проиграл «Сампдории» (1:2), потерпев второе поражение в сезоне Серии А

Теги Интер Сампдория серия А Италия Sports.ru Футбол

В 16-м туре чемпионата Италии «Интер» на выезде уступил «Сампдории» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Интер» пропустил два мяча в первом тайме, во второй половине встречи в составе миланской команды отличился Стефан де Врей.

Это второе поражение «Интера» в сезоне Серии А после проигрыша «Милану» 17 октября.

Команда Антонио Конте с 36 очками осталась на втором месте в чемпионате Италии. «Милан» в случае победы над «Ювентусом» сегодня может оторваться от «нерадзурри» на 4 очка.

Сампдория – Интер 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
6 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23, пенальти Кандрева, 2:0 – 38 Кейта Бальде, 2:1 – 65 де Врей.
СампдорияАудеро, Тонелли (Берешиньски, 68), Ауджелло, Колли, Йосида, Торсбю, Адриен Силва (Аскильдсен, 75), Дамсгор, Кандрева, Кейта Бальде (ла Гумина, 90), Янкто (Лерис, 75).
ИнтерХанданович, Янг (Перишич, 46), де Врей, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла (Видаль, 81), Санчес (Эриксен, 70), Гальярдини (Лукаку, 63), Шкриньяр (Д`Амброзио, 81), Мартинес.
Предупреждения:
Мартинес (16), Барелла (23), де Врей (40), Торсбю (57), Кейта Бальде (84), Аскильдсен (85), Хакими (90).

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