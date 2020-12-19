«Интер» проиграл «Сампдории» (1:2), потерпев второе поражение в сезоне Серии А

В 16-м туре чемпионата Италии «Интер» на выезде уступил «Сампдории» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Интер» пропустил два мяча в первом тайме, во второй половине встречи в составе миланской команды отличился Стефан де Врей.
Это второе поражение «Интера» в сезоне Серии А после проигрыша «Милану» 17 октября.
Команда Антонио Конте с 36 очками осталась на втором месте в чемпионате Италии. «Милан» в случае победы над «Ювентусом» сегодня может оторваться от «нерадзурри» на 4 очка.
- Дата проведения
- 6 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 23, пенальти Кандрева, 2:0 – 38 Кейта Бальде, 2:1 – 65 де Врей.
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Сампдория –
Аудеро, Тонелли (Берешиньски, 68), Ауджелло, Колли, Йосида, Торсбю, Адриен Силва (Аскильдсен, 75), Дамсгор, Кандрева, Кейта Бальде (ла Гумина, 90), Янкто (Лерис, 75).
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Интер –
Ханданович, Янг (Перишич, 46), де Врей, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла (Видаль, 81), Санчес (Эриксен, 70), Гальярдини (Лукаку, 63), Шкриньяр (Д`Амброзио, 81), Мартинес.
- Предупреждения:
- Мартинес (16), Барелла (23), де Врей (40), Торсбю (57), Кейта Бальде (84), Аскильдсен (85), Хакими (90).