Куртуа после 1:1 с «Эльче»: «Судья забрал силы у «Реала». Мы были больше озабочены протестами»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Эльче Тибо Куртуа Хорхе Фигероа Васкес Футбол

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа оценил работу арбитра Хорхе Фигероа Васкеса в матче 16-го тура Ла Лиги с «Эльче» (1:1).

«Если ты свистишь после одного захвата в штрафной (судья назначил пенальти в ворота «Реала» после нарушения Карвахаля – прим. Sports.ru), ты должен вновь свистнуть в аналогичной ситуации (падение Бензема в чужой штрафной площади – прим. Sports.ru). 

«Реал» расстроен, от нас ускользнули 2 очка.

Рефери забрал у нас силы. Мы были больше озабочены протестами, чем выполнением того, что «Реал» должен делать», – сказал Куртуа.

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