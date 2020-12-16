Куртуа после 1:1 с «Эльче»: «Судья забрал силы у «Реала». Мы были больше озабочены протестами»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа оценил работу арбитра Хорхе Фигероа Васкеса в матче 16-го тура Ла Лиги с «Эльче» (1:1).
«Если ты свистишь после одного захвата в штрафной (судья назначил пенальти в ворота «Реала» после нарушения Карвахаля – прим. Sports.ru), ты должен вновь свистнуть в аналогичной ситуации (падение Бензема в чужой штрафной площади – прим. Sports.ru).
«Реал» расстроен, от нас ускользнули 2 очка.
Рефери забрал у нас силы. Мы были больше озабочены протестами, чем выполнением того, что «Реал» должен делать», – сказал Куртуа.