Зидан о лидерстве «Атлетико»: «Они не оступаются, но сезон длинный. Все будут терять очки»

Главный тренер подвел итоги матча 16-го тура с (1:1).

«Ощущения не очень хорошие. Мы имели возможность решить исход матча, но получилось так, как получилось.

Когда они забили и сели в защиту, нам стало очень тяжело. До этого мы могли забить второй гол, но не сделали этого. Это футбол.

Не думаю, что дело в самоуверенности. Мы знали, что на кону.

не оступается, но чемпионат длинный, впереди еще много матчей. Все команды будут терять очки.

Нам нужно продолжать свое дело, бороться. Мы тоже будем терять очки, вот почему нам нельзя сдаваться.

Мы провели много хороших матчей и добились хороших результатов, сегодня мы не справились, но нужно идти дальше», – сказал Зидан.

«Реал» отстает от «Атлетико» на 2 очка. У лидера Ла Лиги 2 матча в запасе