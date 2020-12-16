🎅Боитесь заскучать от новогодних салатов? Есть беспроигрышная ставка 1000 рублей на топовый спорт в каникулы🍾

Наступают новогодние каникулы, но в спорте высших достижений это не время для отдыха. Компания «Фонбет» предлагает беспроигрышную ставку 1000 рублей, чтобы оживить застолье и зарядить на яркие спортивные события. Для получения бонуса достаточно зарегистрироваться с промокодом NEW и пройти полную идентификацию.

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🤜🤛 На 3 января запланирован важный матч в АПЛ: выигравший трижды подряд «Манчестер Сити» должен отправиться в гости к «Челси» (если, конечно, не помешает ковид). У команд по 26 очков, а в верхней части таблицы английского чемпионата довольно плотно. Интересно, что с 2018 года в очных матчах в АПЛ неизменно выигрывали хозяева: две победы у «Челси», три – у «Сити», включая разнос на «Этихаде» 6:0 в 2019-м.

🍿 6 января встретятся мастодонты итальянского футбола – «Милан» и «Ювентус». Туринский клуб в этом сезоне штормит, а миланцы довольно уверенно рвутся к скудетто. В июльском матче на «Сан-Сиро» «Милан» выдал мощный камбэк, уйдя с 0:2 и заколотив 4 мяча за 20 минут. Нельзя исключать, что нас ждет очередное жгучее противостояние.

🤔 «РБ Лейпциг» продолжает борьбу за титул Бундеслиги и 9 января встретится с дортмундской «Боруссией». «Быки» не могут выиграть у Дортмунда 5 матчей, последняя победа датирована 2017 годом. Впрочем, в «Боруссии» после отставки Фавра работает временный тренер – возможно, это шанс для команды Юлиана Нагельсманна прервать серию.

⚖️ В воскресенье, 10 января, есть интересная вывеска в Серии А: «Рома» примет «Интер». В последних пяти очных матчах соперники так и не смогли решить, кто сильнее. Классная возможность или зарядить на очередную ничью, или без риска потратить беспроигрышную ставку на чью-то победу.

С наступающим Новым годом! 🎄