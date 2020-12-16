Асхабадзе не станет исполнительным директором «Локо», его кандидатуру не одобрили в структуре «РЖД»

Роман Асхабадзе не станет исполнительным директором «Локомотива».
Функционер продолжит работу в должности генерального директора воронежского «Факела», сообщает «Матч ТВ».
Кандидатура Асхабадзе рассматривалась на пост исполнительного директора «Локомотива», но не была одобрена в структуре «РЖД».
Напомним, новым генеральным директором «Локомотива» стал Владимир Леонченко, который ранее был советником губернатора Воронежской области по физической культуре и спорту. Летом 2019 года он инициировал приглашение в «Факел» Асхабадзе.
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