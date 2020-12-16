Асхабадзе не станет исполнительным директором «Локо», его кандидатуру не одобрили в структуре «РЖД»

не станет исполнительным директором .

Функционер продолжит работу в должности генерального директора воронежского , сообщает .

Кандидатура Асхабадзе рассматривалась на пост исполнительного директора «Локомотива», но не была одобрена в структуре «РЖД».

Напомним, новым генеральным директором «Локомотива» стал , который ранее был советником губернатора Воронежской области по физической культуре и спорту. Летом 2019 года он инициировал приглашение в Асхабадзе.

Новый гендиректор «Локо» Леонченко: был капитаном «Торпедо», выступает за закрытую РПЛ (может, даже без лимита), играл в футбол с Дворковичем

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