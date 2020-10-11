«Если говоришь, говори правду, иначе лучше молчать». Агент Озила – Артете

Эркют Согют, агент полузащитника «Арсенала» , подверг критике тренера «канониров» за его комментарий о невключении немца в заявку на .

«Болельщики «Арсенала» заслуживают честного объяснения, а не слов Артеты про то, что у него не получилось. У него не получилось быть честным, открытым, не получилось уважительно относиться к тому, у кого действующий контракт, кто всегда был верен.

Все знают, что Артета несправедливо обошелся с Озилом. Он не дал ему возможности проявить себя в этом сезоне. Если у игрока все еще есть контракт, у него должна быть возможность остаться и бороться за свое место. Месуту такой возможности не дали.

Все говорят, что Месут хорошо тренируется. заявил об этом публично. Я поговорил как минимум с пятью одноклубниками Озила, которые сказали, что он отлично тренируется. Они говорят, что Месут – один из лучших, и они не понимают, почему он не в заявке.

Значит, дело не в тренировках. Если дело не в том, что происходит на поле, то каковы футбольные причины? Если говоришь, то говори правду, которую заслуживают болельщики , иначе лучше просто молчать», – заявил агент игрока.

Артета о невключении Озила в заявку «Арсенала» в АПЛ: «Не удалось добиться от него лучшей игры»

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