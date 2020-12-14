«Прощайте, #########». Фанаты «Локо» устроили фаер-шоу после ухода Кикнадзе и Мещерякова

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Sports.ru Василий Кикнадзе Анатолий Мещеряков брань Футбол

Болельщики «Локомотива» устроили фаер-шоу около стадиона команды после ухода Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова из клуба.

Также фанаты вывесили баннеры: «Мы здесь ни на что не влияем?», «Только Семин» и «Прощайте, ######### (лжецы – Прим. Sports.ru)».

Об уходе Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива» было объявлено вчера. Их посты заняли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.

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