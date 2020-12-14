«Прощайте, #########». Фанаты «Локо» устроили фаер-шоу после ухода Кикнадзе и Мещерякова

Болельщики «Локомотива» устроили фаер-шоу около стадиона команды после ухода и из клуба.

Также фанаты вывесили баннеры: «Мы здесь ни на что не влияем?», «Только Семин» и «Прощайте, ######### (лжецы – Прим. Sports.ru)».

Об уходе Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива» было объявлено вчера. Их посты заняли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.

«Я не уйду из клуба». «Локо» убрал Кикнадзе – а как много из обещанного у него получилось?

Новый гендиректор «Локо» Леонченко: был капитаном «Торпедо», выступает за закрытую РПЛ (может, даже без лимита), играл в футбол с Дворковичем