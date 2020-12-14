«Аталанта» и хавбек «Шахтера» Коваленко подписали предварительный контракт (Бруну Андраде)

Полузащитник может продолжить карьеру в Италии, передает украинская Tribuna.com со ссылкой на журналиста Бруну Андраде.

Сообщается, что 24-летний украинец отказался продлевать с «горняками» контракт, срок которого истекает в конце сезона, из-за того, что подписал предварительное соглашение с «Аталантой».

В переходе Коваленко заинтересован главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Ожидается, что стороны подпишут контракт на четыре года.

Примечательно, что в составе «Аталанты» уже играет один украинец – хавбек Руслан Малиновский, начинавший карьеру в «Шахтере».

В нынешнем сезоне Коваленко за 8 матчей в чемпионате Украины забил 4 мяча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.