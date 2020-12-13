Артета об «Арсенале»: «Вероятность победы «Эвертона» над нами – 9%, «Бернли» – 3%, «Тоттенхэма» – 7%. Мы проиграли им всем»

Главный тренер «Арсенала» высказался о неудачных выступлениях команды в этом сезоне.

«В прошлом году мы обыграли со счетом 3:2. Вероятность нашей победы в той игре составляла 25%. В прошлые выходные шансы на победу в любом матче Премьер-лиги в истории – 67%, а 9% – вероятность поражения. И мы проигрываем.

Три процента против , и мы проигрываем. Семь процентов против , и мы проигрываем.

Кроме этого есть еще кое-что. Это не просто выступление на поле, есть нечто, что должно помочь нам, но сейчас этого не происходит.

Все вышесказанное никого не волнует, потому что мы проигрываем. Это единственное, что волнует. Значение имеет только то, что мы проигрываем футбольный матч», – сказал Артета.

«Арсенал» набрал 14 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в таблице , опережая команды, идущие в зоне вылета, всего на 4 балла.

Кризис «Арсенала»: провалы при формировании состава важнее тренерской проблемы, но Артета не адаптируется и делает только хуже