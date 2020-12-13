Моуринью о 0:2 с «Лестером»: «Пенальти не вытекал из логики игры. Во 2-м тайме они не доставляли нам проблем»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение от «Лестера» (0:2) в рамках .

«Этот пенальти не был моментом, созданным «Лестером», мы сами допустили это. Пенальти выбивается из контекста игры, потому что в тот момент был наш лучший отрезок первого тайма.

плохо начал матч. Первые 20 минут мы плохо играли. Мы оставляли свободное пространство, прессинг, настрой – все это мне не понравилось.

Позже мы изменили игру и адаптировались, настал период доминирования и создания моментов. А потом случился пенальти, не вытекающий из логики игры.

[Во втором тайме] «Лестер» тоже не доставлял нам проблем. Был автогол Алдервейрелда, и больше я ничего вспомнить не могу. Помню только, как Шмейхель сделал невероятный сэйв. Да, мы не создали 15 моментов, хорошо защищался», – сказал португалец.