«Вест Хэм» может попытаться подписать Крала в январе

Теги Спартак Вест Хэм премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Владимир Цоуфал Алекс Крал Футбол

«Вест Хэм» сохраняет интерес к полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу, сообщает The Athletic.

Подписание игрока на позицию центрального полузащитника – приоритет «молотобойцев» в январе.

22-летний чех вписывается в планы тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса о подписании молодых игроков. Трансферу может способствовать то, что у Крала один агент с хавбеком клуба Владимиром Цоуфалом.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Крала за 18 млн евро.

Считаем деньги «Спартака». 9 млрд рублей – пока потолок, для роста нужны продажи игроков и ЛЧ

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