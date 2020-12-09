«Вест Хэм» может попытаться подписать Крала в январе

«Вест Хэм» сохраняет интерес к полузащитнику «Спартака» Алексу Кралу, сообщает The Athletic.
Подписание игрока на позицию центрального полузащитника – приоритет «молотобойцев» в январе.
22-летний чех вписывается в планы тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса о подписании молодых игроков. Трансферу может способствовать то, что у Крала один агент с хавбеком клуба Владимиром Цоуфалом.
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Крала за 18 млн евро.
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