«Вест Хэм» может попытаться подписать Крала в январе

сохраняет интерес к полузащитнику «Спартака» , сообщает The Athletic.

Подписание игрока на позицию центрального полузащитника – приоритет «молотобойцев» в январе.

22-летний чех вписывается в планы тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса о подписании молодых игроков. Трансферу может способствовать то, что у Крала один агент с хавбеком клуба .

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Крала за 18 млн евро.

Считаем деньги «Спартака». 9 млрд рублей – пока потолок, для роста нужны продажи игроков и ЛЧ