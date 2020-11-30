«Боруссия» уволила Фавра после 1:5 со «Штутгартом». Клуб на 5-м месте после 11 туров Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд отправила в отставку главного тренера , сообщает Bild.

Увольнение произошло после поражения клуба в 11-м туре Бундеслиги от (1:5).

Игроки будут проинформированы о решении руководства сегодня после дневной тренировки.

Руководить командой пока будет помощник Фавра Эдин Терзич.

«Боруссия» идет на 5-м месте в чемпионате Германии, отставая от лидирующих «Баварии» и «РБ Лейпциг» на 5 баллов.

В Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала, выиграв свою группу.

Фавр возглавлял «Боруссию» с 2018 года, выиграв с ней Суперкубок Германии в 2019-м.

«Боруссия» Дортмунд пропустила как минимум 5 голов дома впервые за 11 лет