🤜🤛 «Ман Сити» зарубится с «МЮ» в главном матче дня. Смотрите дерби в прямом эфире 📺

В главном матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сити». Начало встречи – в 20:30.

В прошлом сезоне «Юнайтед» удачно сыграл против горожан в чемпионате, заработав 6 очков. Удасться ли Сульшеру продолжить серию и в этом году?

Для обеих команд старт АПЛ выдался трудным. Перед матчем «Сити» расположился на 7-м месте, «Юнайтед» – на 6-м. При этом, проиграв во вторник «Лейпцигу» (2:3), «МЮ» вылетел из Лиги чемпионов. Гвардиола же, победив в 5 матчах из 6, вышел в плей-офф ЛЧ с первого места.

Букмекерская компания Olimp.bet явным фаворитом дерби считает «Сити»: кэф на их победу – 1,73. Поставить на хозяев можно с коэффициентом 4,58. Ничья оценивается в 4,18.

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