«Месси – лучший игрок в истории спорта №1 в мире. Осознайте, что это значит». Кандидат в президенты «Барсы» Фонт о форварде

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о будущем форварда в каталонском клубе.

«Я убежден, что мы убедим Лео остаться с помощью конкурентоспособного, захватывающего и, особенно важно в его случае, долгосрочного проекта, который может продолжиться даже после того дня, когда Месси завершит карьеру.

Месси – лучший игрок в истории спорта №1 в мире. Осознайте, что это значит. По этой причине союз Месси и «Барсы» является стратегическим, и мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать его дальнейшее существование.

Учитывая, что он может начать переговоры с другими клубами в январе, звонок Месси [если я выиграю выборы] должен быть одним из приоритетов», – сказал Фонт.