Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в ЛЧ. Он обошел Джеррарда, забив 22-й гол в турнире

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Мидтьюлланд Мохамед Салах Футбол

«Ливерпуль» обыгрывает «Мидтьюлланд» (1:0, первый тайм) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на 55-й секунде игры открыл нападающий «красных» Мохамед Салах. Этот гол стал для него 22-м в Лиге чемпионов.

Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в истории турнира. Он обошел по этому показателю бывшего полузащитника мерсисайдской команды Стивена Джеррарда.

Кроме того, результативная атака с участием Салаха стала самым быстрым голом, который «Ливерпулю» удалось забить за всю историю Лиги чемпионов.

В текущем сезоне египтянин забил 9 мячей в 10 матчах АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья