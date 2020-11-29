Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в ЛЧ. Он обошел Джеррарда, забив 22-й гол в турнире

«Ливерпуль» обыгрывает «Мидтьюлланд» (1:0, первый тайм) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на 55-й секунде игры открыл нападающий «красных» . Этот гол стал для него 22-м в чемпионов.

Салах стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Он обошел по этому показателю бывшего полузащитника мерсисайдской команды .

Кроме того, результативная атака с участием Салаха стала самым быстрым голом, который «Ливерпулю» удалось забить за всю историю Лиги чемпионов.

В текущем сезоне египтянин забил 9 мячей в 10 матчах . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.