Антонио Ди Натале: «Роналду и Месси забили больше, чем кто-либо еще. Криштиану и в 40 лет будет забивать столько же»

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Ди Натале высказался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, а также о Златане Ибрагимовиче, выступающем за «Милан».

– Ибрагимович копирует вас. В 39 лет он забил 10 голов после 8 матчей.

– Это великий чемпион, очень важный игрок «Милана». Он показывает, что возраст не имеет значения, важно лишь твое физическое и психологическое состояние.

В 38 лет я чувствовал себя на 28. Важно лишь то, что в голове.

– И Криштиану в 35 лет забил 35 мячей за «Ювентус» в 2020 году.

– Мы говорим об игроке из другого измерения... Он и Месси забили больше, чем кто-либо еще.

В Италии Роналду показывает то же самое, что и в «Реале», и в Премьер-лиге... Везде. Он гарантирует вам 30-35 голов за сезон. Ты усердно тренируешься, преуспеваешь и добиваешься успеха.

Криштиану и в 40 лет будет забивать столько же, – сказал Ди Натале.

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