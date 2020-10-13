Рамос склоняется к уходу из «Реала» (Onda Cero)

Капитан может покинуть клуб летом, утверждает Onda Cero.

По данным источника, на данный момент 34-летний футболист склоняется к тому, чтобы уйти из «Реала» летом, когда истечет срок его контракта.

У него есть интересные предложения от итальянских и английских клубов, а также от . По этой причине Рамос и думает об уходе. Однако допускается, что ситуация может измениться, а испанец продлит контракт с «Реалом».

При этом руководство клуба планирует обратиться к игрокам с просьбой о новом снижении зарплат, что может повлиять на решение Рамоса, который хочет воспользоваться своей хорошей формой в этом сезоне, чтобы подписать последний большой контракт в карьере.

Сейчас Рамос травмирован. В этом сезоне он провел за «Реал» 8 матчей в и забил 2 мяча. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.