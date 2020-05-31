«Бавария» хочет подписать хавбеков «Гладбаха» Нойхауса и Закарию в следующем сезоне

проявляет интерес к двум футболистам менхенгладбахской .

В трансферный список мюнхенского клуба на предстоящий сезон вошли полузащитники и , пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что интерес к Нойхаусу также проявляет «Милан». Также стало известно, что «Бавария» уже контактировала с агентами Закарии. Кроме того, 23-летний футболист интересен «Манчестер Сити».

Со статистикой Нойхауса можно ознакомиться здесь, а с показателями Закарии – тут.

🔪 Нойхаус из «Гладбаха» распорол весь «Интер» хирургическим пасом. Кажется, им любовался даже ВАР – и не отменил гол