«Бавария» хочет подписать хавбеков «Гладбаха» Нойхауса и Закарию в следующем сезоне

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия возможные трансферы Денис Закария Флориан Нойхаус Футбол

«Бавария» проявляет интерес к двум футболистам менхенгладбахской «Боруссии».

В трансферный список мюнхенского клуба на предстоящий сезон вошли полузащитники Флориан Нойхаус и Денис Закария, пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что интерес к Нойхаусу также проявляет «Милан». Также стало известно, что «Бавария» уже контактировала с агентами Закарии. Кроме того, 23-летний футболист интересен «Манчестер Сити».

Со статистикой Нойхауса можно ознакомиться здесь, а с показателями Закарии – тут.

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