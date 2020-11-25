В «Реале» считают, что давление на судей повлияло на работу арбитров в матче с «Алавесом»

В «Реале» остались недовольны работой арбитров в матче Ла Лиги против «Алавеса» (1:2).
Как пишет Marca, руководство клуба обеспокоено тенденцией, сложившейся в последнее время. В «Реале» полагают, что на работу судей во вчерашнем матче оказало влияние то давление, которое создается вокруг арбитров на протяжении последнего времени.
Также в руководстве мадридского клуба взволнованы качеством игры команды. Было видно, что игроки мотивированы, но они действовали скомкано и плохо начали первый тайм.
Вопросы в матче с «Алавесом» возникли по поводу двух эпизодов. Защитник «Алавеса» Виктор Лагуардиа схватил игрока «Реала» Марсело за волосы в своей штрафной, но главный арбитр матча Адриан Вега не заметил этого. ВАР также не вмешался в эпизод.
В телетрансляции не был показан повтор этого эпизода, его не было и в ВАР-комнате, утверждает Marca. Кадры появились позднее, они были сделаны на персональную камеру.
Кроме того, защитник «Алавеса» Рубен Дуарте сбил Эдена Азара в своей штрафной. Сначала 25-летний футболист сыграл в мяч, а затем попал по ноге Азара.
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