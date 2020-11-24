Зидан об 1:2 с «Алавесом»: «Начало матча – худшее для «Реала» в сезоне. Нам не хватает стабильности»

Главный тренер «Реала» подвел итоги матча с (1:2).

О 7 победах клуба в 14 матчах сезона во всех турнирах

«У меня нет этому объяснения. Сегодня мы чередовали хорошие периоды с плохими. Когда соперник забивает на третьей минуте, все становится очень сложно. Такова наша нынешняя реальность.

Нам нужно продолжать работать, помогать игрокам восстановиться. Нам не хватает стабильности.

Начало сегодняшнего матча – худшее для в сезоне. Мы не могли изменить динамику игры, и это беспокоит и волнует меня. У нас есть проблема со стабильностью, проблема с травмами. Это не оправдание, это реальность».

О травме Азара

«Я думаю, что там был просто удар. Надеюсь, что это не мышечная травма», – сказал Зидан.