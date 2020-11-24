Зидан об 1:2 с «Алавесом»: «Начало матча – худшее для «Реала» в сезоне. Нам не хватает стабильности»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча Ла Лиги с «Алавесом» (1:2).
О 7 победах клуба в 14 матчах сезона во всех турнирах
«У меня нет этому объяснения. Сегодня мы чередовали хорошие периоды с плохими. Когда соперник забивает на третьей минуте, все становится очень сложно. Такова наша нынешняя реальность.
Нам нужно продолжать работать, помогать игрокам восстановиться. Нам не хватает стабильности.
Начало сегодняшнего матча – худшее для «Реала» в сезоне. Мы не могли изменить динамику игры, и это беспокоит и волнует меня. У нас есть проблема со стабильностью, проблема с травмами. Это не оправдание, это реальность».
О травме Азара
«Я думаю, что там был просто удар. Надеюсь, что это не мышечная травма», – сказал Зидан.