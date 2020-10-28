Ракитич о финале ЧМ-2018: «Хорватия была лучше 60 минут матча. 90% фанатов болели за нас»

Полузащитник «Севильи» поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018.

– Самое любимое воспоминание из России-2018?

– Невозможно выделить только одно воспоминание, потому что каждый день в России, как и каждый день нашей подготовки к турниру, был действительно особенным. Атмосфера в команде и наша дружба были просто потрясающими. Работать вместе каждый день в течение полутора месяцев – вот когда вы действительно можете это прочувствовать.

Мы очень много работали, старались изо всех сил, и хотя финал вылился в тяжелое поражение, с другой стороны, это была наша самая большая победа. Мы смогли заполучить любовь к от всего мира. Это было действительно потрясающе. Уверен, что 90% фанатов со всего мира поддерживали нас в финале.

Это поражение, конечно, я никогда не забуду, потому что мы были так близки к тому, чтобы выиграть самый большой трофей, который только можно взять в своей футбольной карьере. Но я действительно горжусь тем, что мы сделали. Это самое большое достижение в истории хорватского футбола.

– Что думаете о финале против ?

– Я думаю, что мы были лучшей командой на поле на протяжении 60 минут, но это футбол. Иногда в футболе вы можете быть лучшей командой, но проиграть. Мы очень уважаем Францию, поздравляем их, они это заслужили. Но я считаю, что мы показали хорошую игру, – сказал Ракитич.