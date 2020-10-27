«Интер» может обменять Эриксена на Джаку из «Арсенала»

изучает варианты расставания с хавбеком .

Как сообщает Corriere dello Sport, одной из опций может стать обмен датчанина на полузащитника . Отмечается, что швейцарец кажется главному тренеру миланцев Антонио Конте более подходящим для команды игроком.

Эриксен же в случае такой сделки вернется в Лондон, который ему по душе.

В нынешнем сезоне 28-летний Джака сыграл в 6 раз. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Его ровесник Эриксен провел в Серии А 5 матчей. Его показатели можно посмотреть тут.