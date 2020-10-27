«Интер» может обменять Эриксена на Джаку из «Арсенала»

«Интер» изучает варианты расставания с хавбеком Кристианом Эриксеном.
Как сообщает Corriere dello Sport, одной из опций может стать обмен датчанина на полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку. Отмечается, что швейцарец кажется главному тренеру миланцев Антонио Конте более подходящим для команды игроком.
Эриксен же в случае такой сделки вернется в Лондон, который ему по душе.
В нынешнем сезоне 28-летний Джака сыграл в АПЛ 6 раз. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Его ровесник Эриксен провел в Серии А 5 матчей. Его показатели можно посмотреть тут.