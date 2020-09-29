Игнашевич о российском футболе: «Неправильно говорить, что мы дно. Чемпионат хороший, сборная показывает это»

Главный тренер высказался об уровне российского футбола.

– У российского футбола черная осень. Популярно мнение, что наш футбол – это дно. Ситуация совсем плохая – нет побед в групповых турнирах еврокубков. В чем причина?

– Не стал бы говорить по поводу интенсивности, что мы уступаем. Вижу, что многие прячут свои собственные ошибки за эти фразы и термины. Считаю, что многое зависит от комплектования, уровня интенсивности на тренировках и в матчах, которые сам тренер и наигрывает. Надо спрашивать с тренеров, почему команда проигрывает грузинской команде «Локомотив» или «Маккаби».

– Или «Брюгге».

– Образно говоря, командам, которые не превосходят нас во многих компонентах. Но тем не менее мы проигрываем и говорим, что таков наш уровень. Но это мы просто прячемся за свои собственные ошибки.

– История про то, что чемпионат стал слабее, менее интенсивен – это факторы второго-третьего ряда.

– Нет, не второго-третьего. Это правда, много об этом говорят – что там более конкурентные чемпионаты, что, к сожалению, у нас свистят все подряд, и темп падает, темп низкий.

Но говорить о том, что мы дно и что у нас все плохо, это неправильно. Нужно работать, я бы не стал все списывать на то, что у нас слабые футболисты и они никуда не годятся. Чемпионат у нас хороший, сборная показывает это – а там 90 процентов состава выступают в .

– Но ведь сборная не может обыграть даже Молдову.

– Молдова хорошая команда.

– Костя Генич выставил в твиттере результаты этой команды – кто только ее ни обыгрывал. Но не мы. Там мрак.

– Значит, вам с Костей Геничем надо рассказывать, как должна играть сборная России.

– Мы постараемся. То есть не видите проблемы в том, что Россия не обыграла Молдову?

– Нет, конечно. На поле играют 11 на 11. Молдаване в этом матче доказали, что являются хорошей командой, – сказал Игнашевич в интервью «РБ-Спорт».