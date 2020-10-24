Торган Азар: «Эден – один из лучших игроков мира. Ему просто очень не везет»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар высказался о своем брате Эдене, выступающем за мадридский «Реал».

– Эдена снова не будет в сборной. Что он думает после стольких травм и неудач, которые навалились на него после перехода в «Реал»?

– Ему очень не везет в последнее время. Он только восстановился от травмы, но сейчас заразился коронавирусом... Это еще две недели. Сейчас ничего нельзя сделать, вирус приходит, когда хочет, но потом уходит.

Когда Эден вернется на поле, то будет в порядке и сможет выходить на поле в каждом матче, как и раньше, в Англии, каждые три дня. Сейчас ему просто не везет. Надеюсь, это пройдет.

– Кому больше не хватает Эдена: сборной или «Реалу»?

– И тем, и тем. Эден – один из лучших игроков мира. Когда он на поле, команда становится лучше. Конечно, это было заметно по прошлым матчам. «Реал» проиграл «Валенсии», мы [сборная Бельгии] – тоже. Лучше, когда Эден на поле.

Сейчас он в порядке, у него нет симптомов. Но эта ситуация раздражает его, потому что он только избавился от травм. Я не думаю, что он приедет на третью игру сборной, пока его второй тест не даст отрицательный результат, – сказал Азар.