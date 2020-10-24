Жозе Моуринью: «Этот «Тоттенхэм» мог бы стать чемпионом многих стран Европы. Взять АПЛ сложнее всего»

Главный тренер высказался о перспективах команды в борьбе за чемпионство.

«Считаю, что эта команда могла бы стать чемпионом во многих европейских странах. Выиграть Премьер-лигу сложнее всего.

Можно провести хороший сезон, набрать много очков, но все-таки вы знаете – «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси», «Ман Юнайтед», «Лестер», «Арсенал». Можно провести хороший сезон и не стать чемпионами», – сказал Моуринью.

«Шпоры» занимают 2-е место после 8 туров , набрав 17 очков. Лондонский клуб отстает от лидирующего «Лестера» на один балл.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити», игра состоится 21 ноября.