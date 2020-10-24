Мурад Мусаев: «Я уйду, если нужно. Все так драматизируют, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил»

Главный тренер «Краснодара» ответил на вопрос касательно возможной отставки после поражения от «Зенита» (1:3) в матче , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– У «Краснодара» много кадровых проблем, но нет ли опасений, что вас отправят в отставку?

– Я думаю, что не нужно делать драмы. Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил.

Это спорт, когда-то каждый тренер будет отправлен в отставку. Если нужно будет уйти, я уйду с высоко поднятой головой.

Клуб сделал для меня очень многое. Два года мы в призерах, обыгрывали «Порту», «Байер», проходили ПАОК.

Те, кто сейчас критикуют, в старости сядут с внуками, их спросят, что они делали. А они только критиковали «Краснодар» после поражений. Это все, что останется после них.

Сейчас достаточно напряженная обстановка, но многие не видят сути. Год назад мы играли с «Валенсией», пропустили на 93-й, когда бежали забивать второй. Все говорили, что – идиоты, что не отстояли.

С «Севильей» мы играли ниже, это было не совсем правильно, но если бы наш игрок не подарил мяч сопернику, счет мог бы остаться положительным. Тогда бы говорили, что мы суперкоманда.

Нужно видеть не только счет на табло, нужно видеть, как все складывается. Нет никаких проблем. Сделаем так, как нужно для команды, – заявил Мусаев.

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