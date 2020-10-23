Диего Симеоне: «Вратарь «Локомотива» провел великолепный матч»

Главный тренер поделился мыслями о ничьей с (1:1) в третьем туре группового этапа чемпионов.

«Думаю, соперник проделал очень хорошую оборонительную работу, нам перекрыли все пути к воротам. Не могу выделить одного игрока, все прикладывали усилия.

Пенальти? Не видел повтора, но думаю, что пенальти был. Если ВАР предупредил судью и сказал, что там была рука, и это было нарушением. Если касание было – значит, оно было.

Вратарь «Локомотива» провел великолепный матч, брал очень важные мячи. Мы провели хороший матч против команды, которая здорово оборонялась и хорошо контратаковала, как вы могли видеть в матчах с «Баварией» и .

Жаль, что у нас не хватило сил на [второй] гол, но я думаю, что это путь к победам», – сказал Симеоне.