Хулен Лопетеги: «Краснодар» – это команда, созданная для победы в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Краснодар Хулен Лопетеги Футбол

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о «Краснодаре» перед матчем между клубами в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Футбол – это про мелкие детали. Есть маленькие нюансы, к которым нужно отнестись верно. Мы постоянно работаем над тем, чтобы быть узнаваемой командой, добиваться успеха и не уступать сопернику.

«Краснодар» – это команда, созданная для победы в чемпионате России. Они начали сезон не так хорошо, как хотели, но у них очень хороший подбор футболистов, построенный на единой командной работе и игроках высокого уровня.

В матче против «Челси» они могли и победить до того, как получили второй пенальти в свои ворота», – сказал Лопетеги.

Матч «Севилья» – «Краснодар» пройдет в среду, 4 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Опрос

У «Краснодара» 0 побед в последних 5 матчах. Сделают чудо с «Севильей»?
2166 голосов
Да, верим в победу
12.50 Краснодар
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
Будет ничья
6.50 Лига чемпионов УЕФА
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
Нет, «Севилья» слишком сильна
1.25 Севилья
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья