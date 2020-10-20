Хулен Лопетеги: «Краснодар» – это команда, созданная для победы в РПЛ»

Главный тренер «Севильи» высказался о «Краснодаре» перед матчем между клубами в 3-м туре группового этапа чемпионов.

«Футбол – это про мелкие детали. Есть маленькие нюансы, к которым нужно отнестись верно. Мы постоянно работаем над тем, чтобы быть узнаваемой командой, добиваться успеха и не уступать сопернику.

«Краснодар» – это команда, созданная для победы в чемпионате России. Они начали сезон не так хорошо, как хотели, но у них очень хороший подбор футболистов, построенный на единой командной работе и игроках высокого уровня.

В матче против «Челси» они могли и победить до того, как получили второй пенальти в свои ворота», – сказал Лопетеги.

Матч – пройдет в среду, 4 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.