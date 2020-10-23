Андрей Аршавин: «ЦСКА может поменять 5 игроков без потерь, а у «Зенита» будет просадка»

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о составах клубов в .

«У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества.

У , к примеру, такой возможности нет. в минувшем туре выглядел уставшим.

Красно-синие могут без потери поменять человек пять в стартовом составе, а в «Зените», к примеру, будет просадка уже по уровню футболистов.

У армейцев идеальной связкой в центре обороны является Магнуссон – Дивеев.

Эджуке надо прибавить в школе, а это, к сожалению, уже невозможно. Он вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА», – сказал Аршавин в эфире «После футбола» на «Матч Премьер».