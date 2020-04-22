Глушаков о тренерстве: «Я сразу в сборную. Станислав Саламыч закончит, пойду вместо него»

Полузащитник ответил на вопрос о возможности поработать тренером, пошутив, что сразу начнет карьеру в сборной России.

Футболист получил лицензию категории А в 2018 году.

– Ты хочешь стать тренером?

– Я стану тренером. Тебя (обращается к Нобелю Арустамяну – прим. Sports.ru) возьму агентом. Будешь мне игроков покупать, будешь деньги рубить — откаты, закаты, как там делается все?

– Расскажи, как пришла идея, будучи игроком, учиться на тренера? Для чего ты начал вообще?

– Вижу себя тренером. Из-за этого была группа набрана, люди, которые чего-то, наверное, в футболе добились, которые понимают футбол, всю жизнь играли. Собрали, предложили – почему нет? С Андреем Владимировичем Лексаковым (гендиректор Академии тренерского мастерства РФС – прим. Sports.ru) пообщаться одно удовольствие. Там, помимо него, еще есть уважаемые специалисты.

– Глушаков-футболист прошел практически все этапы. У тренера такой же должен быть путь?

– Ну я сразу в сборную. Станислав Саламыч (Черчесов – прим. Sports.ru) закончит, я пойду вместо него. Шучу.

Нет, смотри. Тоже надо понимать, в какую команду ты идешь, в какой коллектив, кто руководство, какие задачи. Много всего. Можно и сразу в Премьер-лигу пойти, тебе купят футболистов, надо их собрать только, объединить, расставить и ничего не говорить.

А можно попасть в команду, где тебе надо все выстроить за счет ума, хитрости, тактики, чтоб команда играла. И тогда ты заработаешь имя. У всех разная судьба, – сказал Глушаков в программе «Инсайдеры».