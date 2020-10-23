Диего Марадона: «Месси дал «Барсе» все, привел на вершину. К нему относились не так, как он заслуживал»

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о ситуации, в которой хотел уйти из «Барселоны».

– Как вы пережили историю с Месси, Бартомеу и «Барселоной»? На его месте вы бы все равно хлопнули дверью?

– Знал, что это плохо закончится. Думал, что Лео уйдет. Это случилось и со мной. – непростой клуб. Он провел там много лет, и к нему не относились так, как он заслуживал.

Он дал им все, привел их на вершину. И в какой-то момент захотел уйти, чтобы сменить обстановку, а они ответили ему отказом.

Бывает, что хлопнуть дверью непросто, есть контракт, очень большой клуб, люди, которые тебя любят. В «Наполи» я так не сделал бы, – сказал аргентинец.