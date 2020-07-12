Жена Евсеева: «После футбола была сумма, которая позволяла жить. Потом рухнул банк, и мы остались без всего»

Татьяна Евсеева, жена бывшего главного тренера «Уфы» , рассказала, как изменилась жизнь, когда ее муж прекратил играть в футбол на профессиональном уровне.

«После футбола была сумма, которая приносила дивиденды и позволяла жить, пока Вадим не работал. Потом рухнул банк вместе с нашими деньгами, и мы остались без всего. Было не очень хорошо, но у нашей семьи всегда были другие ценности.

Да, дочка училась в частной школе – важно получить хорошее образование. При этом я не стремилась ходить в «Гуччи» и «Шанель», мне было важнее обеспечить качественную жизнь нашей семье и родителям – моим и Вадима.

Самый тяжелый момент был, когда Вадим закончил играть. Мы жили 15 лет в определенном режиме, и в один момент это закончилось.

Расстраивалась, когда была помоложе: как так, муж постоянно на сборах, а я всегда одна. Потом не могла привыкнуть к другому: Вадим закончил карьеру как игрок и всегда был дома. Утром уезжаешь – он дома, вечером приезжаешь – дома. И это продолжалось около года», – рассказала Татьяна.