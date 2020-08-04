Евсеев о карьере: «У меня есть дверь в «Спартаке» и «Локомотиве». Я им много лет отдал»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал периодически возникающую информацию об интересе к нему со стороны и .

«Да, у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят. Такое слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит.

Если я буду работать плохо, меня никто ждать не будет. Нужно поддерживать свой уровень, учиться и брать все новое. Я понимаю, что выше головы в «Уфе» прыгнуть тяжело.

Мы попытались в том году, но чуть-чуть не получилось. Сейчас нужно на землю опуститься и ходить по земле ногами», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».