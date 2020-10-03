«МЮ» готов предложить Чалханоглу 5-летний контракт. Летом он станет свободным агентом

Полузащитник «Милана» интересен .

Английский клуб готов предложить 5-летний контракт футболисту, чье соглашение с «россонери» истекает летом 2021 года, пишет Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Чалханоглу был разочарован недавним предложением «Милана» о продлении контракта, зарплату по этому соглашению он посчитал заниженной. Сообщается, что «Юнайтед» готов платить 26-летнему турку больше, чем «Милан».

В ноябре полузащитник встретится с представителями , чтобы продолжить переговоры по новому контракту.

В этом сезоне Чалханоглу провел 8 матчей за клуб во всех турнирах, в которых четырежды забил и сделал четыре голевых передачи.