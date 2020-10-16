Джака о поражении «Арсенала»: «Лестер» ничего не создал, кроме гола. Постараемся взять очки у «МЮ»

Полузащитник дал комментарий после матча АПЛ с (0:1).

«У нас была отличная возможность подняться в таблице, мы хотели победить, но в итоге проиграли. «Лестер» ничего не создал, кроме гола, а у нас были моменты в первом тайме, тяжело оценивать сразу после матча…

Мы допустили пару ошибок, а если ошибаешься на таком уровне – тебя наказывают. Ошибки – часть футбола, мы должны их проанализировать и двигаться дальше.

Следующий матч – в четверг [в Лиге Европы против «Дандолка»], а потом постараемся взять очки на «Олд Траффорд», – сказал Джака Sky Sports.

После 6 туров лондонцы занимают в 10-е место.