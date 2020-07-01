Артета о невключении Озила в заявку «Арсенала» в АПЛ: «Не удалось добиться от него лучшей игры»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал решение не включать полузащитника в заявку команды в АПЛ.

«Вся ответственность лежит на мне. Именно я должен выжимать максимум из игроков. Это [невключение в заявку] не связано с его поведением или, как я прочитал, со снижением расходов на зарплаты – это неправда. Это мое решение, если кто-то хочет винить меня – вините.

Моя задача, повторюсь, сделать так, чтобы каждый игрок показывал свой лучший футбол, помогал команде. На данный момент, думаю, у меня это не получилось.

Иногда мне удавалось добиться того, что Месут был близок к своей лучшей игре, но сейчас – нет, поэтому я должен был принять решение вывести его из состава», – сказал Артета.

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