Гончаренко про 1:1 с «Вольфсбергом»: «Поле не позволяло ЦСКА более остро атаковать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча Лиги Европы против (1:1).

– Довольны ничьей? Что сегодня получалось, а что не получалось?

– Конечно, мы хотели стартовать с победы, помня о том, как мы 1-й тур сыграли в прошлом году (проиграли 1:5 «Лудогорцу» – прим. Sports.ru).

Хорошо понимали, как действует соперник: они на протяжении всего матча высоко и агрессивно прессингуют. И наша задача была – как можно больше выходить из-под этого прессинга, но не всегда получалось, особенно в середине и конце первого тайма.

Во втором тайме стало гораздо лучше благодаря заменам. Мы провели достаточно много неплохих атак, которые могли завершиться опасными моментами. К сожалению, поле, которое мы видим, не позволяло более остро сыграть в завершающей стадии.

– Выход Дзагоева и Эджуке был запланирован изначально – дать по тайму сыграть? Или исходя из первого тайма решили?

– Нет, мы планировали, что стартовый состав будем минут 60 держать. Но исходя из желтых карточек решили заменить.

– После «Динамо» вы сказали, что выход Васина на позиции правого защитника – это риск, и вы вынуждены на него идти. Я ни в коем случае не сомневаюсь в квалификации Васина, но сегодняшняя замена в перерыве... Можно ли сказать, что выход Васина себя не оправдал?

– Надо понимать, что у нас на игру было только три защитника. И мы должны были каким-то образом латать дыры в нашей защите.

Когда справа и слева играют Марадишвили и Зайнутдинов, которые игроки центра поля, здесь риск еще больше. Поэтому приняли такое решение, что сыграет справа Васин, – сказал Гончаренко в эфире .

ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре ЛЕ. Гайч забил, Васин привез пенальти