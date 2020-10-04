«Моуринью постоянно провоцирует. Я будто в детском саду». Венгер ответил на слова Жозе об автобиографии

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил Жозе Моуринью, возглавляющему «Тоттенхэм».
Португалец предположил, что не был упомянут в автобиографии Венгера потому, что «не пишут главу про 12-14 матчей, в которых не было побед».
«Слова Моуринью? Меня это не волнует. Он постоянно провоцирует. С ним у меня такое ощущение, будто я нахожусь в детском саду.
Но это часть его характера. И он ошибается, мы его обыгрывали. Мы выигрывали, еще было много ничьих.
Победа – это не про «ты», ты только участвуешь в победе. Победа – это про «мы». Тренер извлекает максимум из команды», – сказал Венгер в эфире Canal+.
«Меня нет в его книге, потому что он никогда меня не обыгрывал». Жозе опять выстрелил в Венгера, но обсчитался