«Моуринью постоянно провоцирует. Я будто в детском саду». Венгер ответил на слова Жозе об автобиографии

Теги Жозе Моуринью Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил Жозе Моуринью, возглавляющему «Тоттенхэм».

Португалец предположил, что не был упомянут в автобиографии Венгера потому, что «не пишут главу про 12-14 матчей, в которых не было побед».

«Слова Моуринью? Меня это не волнует. Он постоянно провоцирует. С ним у меня такое ощущение, будто я нахожусь в детском саду.

Но это часть его характера. И он ошибается, мы его обыгрывали. Мы выигрывали, еще было много ничьих.

Победа – это не про «ты», ты только участвуешь в победе. Победа – это про «мы». Тренер извлекает максимум из команды», – сказал Венгер в эфире Canal+.

«Меня нет в его книге, потому что он никогда меня не обыгрывал». Жозе опять выстрелил в Венгера, но обсчитался

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья