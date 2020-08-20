Билан о «Матч ТВ»: «Считаю звездами Генича, Казанского. У Журавеля есть репортажи, достойные ТЭФИ»

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан в интервью Sports.ru рассказала, кого из ведущих и комментаторов канала считает звездами.

– За пять лет на не появилось ни одной звезды, кроме Губерниева, который работает по договору и который был звездой до «Матча». Согласны?

– Звезда – это что?

– В данном случае я измеряю поисковыми запросами, уровнем узнаваемости фамилии и лица, участиями в рекламе, количеством корпоративов, количеством подписчиков в инстаграме. Популярные люди появились на канале за пять лет?

– Да, Андрей Аршавин, Андрей Тихонов.

– Они были футболистами, которых знала вся страна.

– А сейчас еще больше узнает.

– Хорошо, из тех, кто не был спортсменом, – появились звезды?

– Да, Женя Евневич.

– Кто это?

– Ваша проблема, погуглите.

– Чем он прославился?

– Хороший репортер и, как вы говорите, очень резонансный. О нем написали почти все ведущие компании мира.

– А, когда он попал под поливалку?

– Да, мой друг. Явно круче Командной.

– Евневич прославился чем-то, кроме попаданием под воду?

– Очень хороший слог, очень хорошие репортажи. Мы рады, что он решился переехать из Казани в Москву.

– Еще две фамилии.

– Я считаю звездами Казанского, Генича.

– Они не были звездами до этого?

– Я не знаю. Вы все время сравниваете с каким-то прошлым миром, который абсолютно нерелевантен по отношению к «Матч ТВ». Наверное, Генич был, он профессиональный комментатор, Казанский – тоже, но для меня это звезды. Губерниев – да, конечно. У ребят появилось очень много возможностей.

– Сейчас можно спросить, куда пропала Лена Летучая, но она пришла на «Пятницу» никем и за пару лет стала звездой, которая может ничего в жизни больше не делать. Пришли Регина Тодоренко и Андрей Бедняков – и тоже стали. К ним приходит Пивоваров и снимает про них выпуск «Редакции». Про кого Пивоваров мог бы снять на «Матч ТВ», чтобы это посмотрело под миллион?

– Я не могу разговаривать с вами в той же интонации. Она для меня не допустима.

Для меня звездой стал тот, кто не перестал быть звездой за эти пять лет или кто реализовал в себе другой потенциал. У них у всех есть подкасты, они все еще что-то ведут, что-то пишут.

– Но они же еще на «Плюсе» что-то писали и вели.

– абсолютно репортерски вырос. У него есть репортажи, достойные ТЭФИ. Хотя ТЭФИ – не мерило успеха, но все же.

– То есть он вырос не за 15 лет на «НТВ-Плюс», а за пять лет на «Матч ТВ»?

– Для меня – да. Я не помню репортажи Тимура на «НТВ-Плюс». Если вы сейчас, не погуглив, назовете мне какой-то, то я заберу свои слова обратно.

– Мне запомнились из Австралии, когда он летал туда на теннис. Там была серия про страну, людей. Обалденные – из Англии, когда «НТВ-Плюс» открыл там корпункт. Они с Казанским менялись.

– Это немного другие законы игры. «НТВ-Плюс» никто не видел, «Матч ТВ» – все-таки канал, который смотрит очень много народу, – сказала Билан.