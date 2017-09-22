Кафельников о Навальном: «Наш общий импульс сильнее яда, который подсыпала какая-то бактерия в образе человека»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал госпитализацию политика Алексея Навального, которого сегодня утром доставили в омскую больницу с подозрением на отравление.

«Навального вытащим👊! Наш общий импульс намного сильнее того яда, который сегодня утром ему подсыпала какая-то бактерия в образе человека 🇷🇺», – написал Кафельников в твиттере.

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо в самолете, который из-за этого совершил экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи №1, в отделение токсикореанимации.

Омский минздрав сообщил, что Навальный находится в состоянии естественной комы. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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