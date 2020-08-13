«В организме клуба обнаружен «Новичок». «Балтика» анонсировала трансфер и удалила пост

Пресс-служба нестандартно анонсировала предстоящий трансфер.

«⚪🔵 Балтийский новичок.

По официальным данным, в организме футбольного клуба «Балтика» обнаружен «Новичок».

Все подробности клуб озвучит в ближайшее время. Следите за новостями!» – написала пресс-служба клуба Олимп-ФНЛ во «ВКонтакте».

К посту было прикреплено фото берлинской клиники Charite, где российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы.

Немецкие врачи и правительство Германии заявили, что Навального отравили веществом группы «Новичок».

Через некоторое время пост калининградского клуба был удален.

Скриншот: страница «Балтики» во «ВКонтакте»