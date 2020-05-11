Маркус Рэшфорд: «490 тысяч детей в Британии до смерти боятся остаться без еды во время каникул»

Нападающий обратил внимание на проблему с питанием для детей в школах.

«Сегодня 490 тысяч детей по всей Великобритании до смерти боятся остаться без еды во время октябрьских каникул.

490 тысяч уязвимых детей. Беспокоит то, что они будут голодными, когда школа закроется», – написал футболист.

Ранее Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи.

Футболист был отмечен за кампанию, в рамках которой он призвал правительство выдать примерно 1,3 млн детей ваучеры на бесплатное питание в школе во время летних каникул в Англии в связи с пандемией коронавируса.

Рэшфорд заставил британское правительство отменить собственное решение и вернул детям бесплатное питание на лето