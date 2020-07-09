Робиньо вернулся в «Сантос». 36-летний форвард подписал контракт до февраля с зарплатой 270 долларов в месяц

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Экс-нападающий «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо вернулся в «Сантос».

36-летний игрок подписал контракт с бразильским клубом до февраля 2021 года с зарплатой 1 500 бразильских реалов (271 доллар) в месяц, сообщает официальный сайт «Сантоса».

Робиньо – воспитанник «Сантоса», его последним клубом был «Истанбул», который он покинул в августе.

Статистику бразильца можно найти здесь.

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