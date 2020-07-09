Робиньо вернулся в «Сантос». 36-летний форвард подписал контракт до февраля с зарплатой 270 долларов в месяц

Экс-нападающий «Реала», «Милана» и «Манчестер Сити» Робиньо вернулся в «Сантос».
36-летний игрок подписал контракт с бразильским клубом до февраля 2021 года с зарплатой 1 500 бразильских реалов (271 доллар) в месяц, сообщает официальный сайт «Сантоса».
Робиньо – воспитанник «Сантоса», его последним клубом был «Истанбул», который он покинул в августе.
Статистику бразильца можно найти здесь.
O ROBINHO ESTÁ DE VOLTA! O eterno Rei das Pedaladas assinou contrato de cinco meses e acertou seu retorno para iniciar a quarta passagem pelo Santos! #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/h7YZjDc84L— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020