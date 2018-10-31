«Барса» выиграла суд у «Сантоса» по делу Неймара. Бразильцы требовали более 61 млн евро

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по иску к «Барселоне» из-за трансфера бразильского нападающего Неймара в мае 2013 года за 57 млн евро.

CAS отклонил исковые требования «Сантоса» к каталонскому клубу. Бразильцы хотели получить 61 миллион 295 тысяч евро компенсации из-за нарушений, которые якобы были допущены при организации трансфера Неймара в «Барсу».

Суд счел, что контракт между «Сантосом» и был расторгнут по обоюдному согласию сторон, а «Барса» не совершила мошеннических действий, подписав предварительный контракт с бразильцем и выплатив дополнительные суммы отцу футболиста и компании N&N.

Теперь «Сантос» должен возместить «Барселоне» судебные издержки, которые были оценены в 20 тысяч швейцарских франков (около 18,8 тысяч евро). Бразильский клуб признал поражение в этом деле.

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